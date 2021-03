Roger Puig ha tancat avui la seva participació als Campionats d’Àustria d’esquí adaptat. La cita era a Gerlitzen, on es disputava un eslàlom.

L’andorrà avui no ha pogut completar la cursa. Puig s’ha sortit a la primera mànega i no ha pogut continuar. Amb tot, l’esquiador tanca una setmana amb grans resultats tant en curses Wpas (equivalent a FIS) com als Nacionals d’Àustria.

Roger Puig, amb aquesta cursa, dona la temporada per finalitzada.