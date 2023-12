Roger Puig obre la Copa del Món de descens a Sankt Moritz

Roger Puig, esquiador andorrà de para esquí (FAE)

La Copa del Món de para alpí comença per a l’andorrà, Roger Puig, amb un primer escenari del màxim nivell. Sankt Moritz acull la primera cita de la temporada amb dos descensos i dues jornades prèvies d’entrenaments oficials. Les nevades dels últims dies poden condicionar aquesta primera cita amb el circuit mundial.

El primer entrenament d’aquesta Copa del Món de descens serà aquest dijous dia 14 de desembre, a partir de les 10:30 hores, i a la mateixa hora el segon entrenament reservat per al divendres. Les carreres estan programades per dissabte i diumenge, també amb el mateix horari que els entrenaments dels dies anteriors.

Roger Puig, esquiador: “Hi ha molta neu i avui quan ens hem despertat estava nevant moltíssim. Just avui corrien Copa d’Europa i no s’ha pogut fer, i per demà espero que la pista estigui preparada i es pugui fer el primer entrenament oficial. Sinó, s’ajornarà i divendres faríem dos entrenament seguits”.

“Durant aquestes dues setmanes prèvies a les primeres curses hem estat entrenant a la zona de Val di Fassa i de Kronplatz per a fer test de material i per a acabar d’adaptar-nos, i també per a adaptar-nos a esquiar amb un pal, que està sent més difícil del que m’havia semblat en un principi. Tot i que encara no s’ha acabat d’adaptar la nova tècnica, ja enfoquem aquestes primeres carreres molt segurs, amb molta seguretat sobre el nivell físic i a nivell d’esquí i a nivell psicològic, anirem a totes”.