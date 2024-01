Roger Puig no pot acabar el supergegant de la Copa del Món de Cortina

Roger Puig, aquest dijous a St Ulrich a la Copa del Món (FAE / arxiu)

L’esquiador de para alpí, Roger Puig, avui dimecres, no ha pogut completar el supergegant de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo. L’andorrà s’ha sortit a quatre portes del final, quan després d’un salt ha acabat per sortir-se del traçat. Avui l’esquí de Puig s’ha vist condicionat per les molèsties que arrossega després de la caiguda d’ahir al descens.

El corredor del Principat té algunes molèsties a la cama i al genoll, com a conseqüència de la caiguda. Amb tot, demà dijous disputarà la jornada d’eslàlom, la primera de dos dies consecutius de disciplina de tècnica.