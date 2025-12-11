Roger Puig finalitza 12è al supergegant de la Copa del Món d’Steinach am Brenner

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dijous una treballada dotzena posició en el supergegant de la Copa del Món, a Steinach am Brenner, en una cursa que s’ha complicat des dels primers metres, però que finalment ha pogut salvar amb molt d’ofici i determinació. La baixada ha començat de la pitjor manera possible: una mala sortida, en què Puig s’ha enganxat amb la seva cama dreta, la seva ‘cama dolenta’, fet que gairebé li ha provocat una caiguda. L’errada inicial l’ha deixat immediatament sense opcions de lluitar per un gran resultat, però malgrat això, l’andorrà ha optat per mantenir la concentració i intentar rescatar la màxima classificació possible.
Tot i les dificultats, Puig ha continuat fins arribar al mur, on un altre error greu li ha fet perdre més temps en una secció clau del traçat. Amb aquestes dues errades acumulades, la cursa semblava pràcticament perduda. Tanmateix, l’esquiador del Principat ha demostrat la seva capacitat de lluita i resistència, completant la baixada i situant-se finalment dotzè, un resultat que ell mateix ha valorat positivament tenint en compte les circumstàncies.
Amb aquesta classificació, Roger Puig, suma 22 punts més a la general de la Copa del Món, reforçant la seva posició dins el rànquing internacional i mantenint un bon inici de temporada malgrat les adversitats del dia.
Les proves continuaran divendres amb l’últim supergegant a Steinach am Brenner, on Puig buscarà seguir progressant i aprofitar els seus punts forts en les disciplines de velocitat abans de desplaçar-se cap a Santa Caterina per a disputar dos descensos.