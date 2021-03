Roger Puig és tercer als Nacionals d’Àustria de descens d’esquí adaptat

A Roger Puig li espera tota una setmana de competició a Axamer Lizum, Àustria, amb els Nacionals austríacs d’esquí adaptat i curses Wpas en diferents disciplines. Avui ha sigut un dia molt intens amb un entrenament de descens i dues curses de descens. A les dues carreres ha estat tercer, i una d’elles era dels Nacionals d’Àustria.

A l’entrenament previst avui -ahir hi havia dos entrenaments però no es van poder realitzar per la mala visibilitat- ha acabat 5è, mentre que després han estat les curses.

A la carrera de descens dels Nacionals d’Àustria, Puig ha estat tercer, mentre que a la segona cursa, una Wpas de descens -equivalent a una FIS-, ha estat també tercer.

Demà hi ha previstos dos supergegants a la mateixa estació.