Roger Puig entra al top10 al descens dels Mundials quedant amb 9a posició

Aquest divendres Roger Puig ha aconseguit una molt meritòria 9a posició en la màxima competició internacional. Roger Puig ha sabut esquiar avui en una pista en què ha obtingut adaptar-se en aquests últims dies. Al final, top10 per a l’andorrà. Aquesta posició era un dels objectius exigents que s’havia proposat l’equip per a aquests Campionas del Món. Demà, Puig competirà a la cursa de supergegant.

Roger Puig, esquiador: “Molt content per aquest resultat, un top10 en el descens dels Mundials… ha estat una mànega on la neu estava dura i no era gens fàcil passar, prova és que s’ha fet una mica més de temps dels entrenaments, però igualment estic molt content. Tot l’equip andorrà està molt satisfet amb aquest resultat. És un incentiu, una gran motivació per les competicions que venen en aquests Campionats”.

Jordi Carbonell ‘Carbu‘, entrenador: “Estem molt satisfets amb el resultat del Roger. 9è en descens està molt bé en velocitat. Ha estat provant esquís nous, que encara no havia provat mai. Hem estat treballant molt sota les línies, sobretot preparant per als Jocs paralímpics del mes de març. La valoració és molt positiva i estem molt contents”.