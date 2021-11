Roger Puig comença la temporada pensant en grans cites

L’esquiador Roger Puig, que competeix internacionalment en esquí alpí adaptat, comença la temporada i ho fa a les glaceres dels Alps amb el treball a la neu.

Després d’un treball molt intens de preparació física, per compensar les mancances d’equilibri que té i la força del costat dret, comença el treball amb neu amb dues setmanes a Val Senales. A l’estació italiana ha estat acompanyat pels equips de l’EEBE de la FAE, que estan entrenant allà.

Puig compta aquest any amb l’entrenador Jordi Carbonell, amb qui hi ha molt bona relació i que li ha cedit un simulador d’esquí per poder treballar a casa: els efectes estan sent molt bons en la transició del treball a la neu, segons explica l’staff de l’esquiador andorrà.

L’equip de Puig havia estudiat l’opció de viatjar a Suècia amb els equips de la FAE, però gràcies a les grans nevades dels últims dies i la necessitat d’estalviar recursos, finalment es desplaçaran a Soelden (Àustria) durant 10 dies més i acabaran aquest primer bloc d’entrenaments a Resterhöhe (Àustria) on faran dues Copes d’Europa que serviran d’entrenament de cara a la primera cita de la Copa del Món de Saint Moritz (Suïssa), al desembre.

El calendari de Puig d’aquesta temporada està ple de cites de primer nivell, com els Mundials d’esquí a Lillehammer (Noruega) i les Paralimpíades a Beijing (Xina), on l’andorrà està classificat en totes les disciplines.