Roger Puig comença la temporada esquiant divendres a Mittersill (Àustria)

Roger Puig està preparat per a tornar a la competició. Després d’una estada de preparació a Xile i intenses jornades d’entrenament també a casa, ara ja comencen les curses. La primera cita de la temporada per a l’esquiador de la secció Para de la FAE serà a Mittersill (Austria), aquest divendres.

L’andorrà es troba a Mittersill per a celebrar les primeres curses de la temporada. Seran dos eslàloms FIS i un eslàlom corresponent a la Copa d’Europa, circuit que Puig té previst combinar amb la Copa del Món durant tota la temporada.

Aquesta campanya 2022-23, serà la primera en què Puig farà totes les Copes del Món i tindrà com a gran cita els Mundials que se celebraran a Espot, molt a prop d’Andorra i a unes pistes ben conegudes per a l’esquiador del Principat.

Després d’una setmana preparant l’eslàlom i el material en un indoor, l’andorrà afronta aquestes primeres curses amb molta motivació i ganes de mesurar-se amb els seus contrincants.

Aquesta temporada, Puig comptarà amb l’entrenador Pol Aguilà, que ha estat entrenador d’equips de la Molina, fet que li pot donar un plus de cara als Mundials. Les primeres curses són aquestes de Mittersill (Àustria) amb un parell de curses FIS (25 i 26) i una Copa d’Europa (27), per a seguir amb Copes d’Europa de supergegant a Pitztal (2 al 4 de desembre) i després les Copes del Món de Sant Moritz (Suïssa) de tècnica (8 a l’11 de desembre) i les d’Steinach am Brenner (Àustria) de velocitat (14 al 17 de desembre), on intentarà mantenir-se en el Top10 de la temporada passada.