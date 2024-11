Roger Puig, a Mittersill, per a la reclassificació en LW9-2

Roger Puig, segon per la dreta, amb el seu equip, en la presentació de la nova temporada d’esquí (Origami / Òscar Rius)

El corredor, Roger Puig, ha viatjat aquesta setmana a Mittersill (Àustria) per a continuar amb la preparació d’esquí i, a més, formar part de la reclassificació en la qual es veuen immersos tots els esquiadors de para alpí. Després de l’estada que va fer a Val Senales en tornar de Xile, Puig, va ser a Andorra continuant amb la preparació física per a marxar a continuació a Zinal.

A l’estació suïssa va fer diverses sessions d’eslàlom i aquest setmana s’ha desplaçat a Mittersill, a l’estació de Passturn, per a realitzar la reclassificació. Aquesta, consisteix en atribuir a cada tipus de discapacitat una classe per a, així, competir en les condicions més justes possible contra els altres atletes. Segons la classe que atribueix l’equip de classificació, el temps es multiplica per un factor entre 0.9 i 0.7 segons a la disciplina.