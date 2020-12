Roger Puig, 9è en el primer gegant de la Copa d’Europa a Saint Moritz

Roger Puig ha començat la temporada amb les dues primeres de les quatre Copes d’Europa d’esquí Para alpí que estan previstes per a aquesta setmana. Tote elles a l’estació suïssa de St. Moritz, on avui ha acabat 9è en el primer gegant, mentre que no ha pogut completar el segon del dia.

En la primera mànega, disputada dimecres, Puig finalitzava 7è amb un crono de 51.45, mentre que avui, ha comés un parell d’errades que l’han penalitzat. Finalment, ha acabat 9è amb un temps total de 1.49.78. Tot I axò, l’esquiador andorrà ha sumat 29 punts en aquesta primera prova de la Copa d’Europa. Després de completar aquesta primera cita que quedava pendent, s’ha disputat el segon gegant previst. En aquest, Puig ha quedat fora en la primera mànega en saltar-se un esquí. La resta de dates de competició són divendres 18 i dissabte 19, amb la Copa d’Europa d’eslàlom.