Roger Puig, 20è al gegant dels Mundials d’esquí adaptat

Roger Puig ha tornat a competir després d’una jornada de descans que marcava el final de les disciplines de velocitat i l’inici de les tècniques en els Mundials d’esquí adaptat. Aquest dimecres era el torn del gegant, on l’andorrà ha finalitzat 20è.

Puig ha comès una errada a l’entrada del mur a la primera mànega, la qual cosa l’ha fet perdre molt de temps i, a més, a punt ha estat de costar-li quedar-se fora del traçat. Amb tot, s’ha recuperat i ha lluitat la resta de la baixada per fer el 18è temps en aquesta primera mànega. A la segona, un error en un canvi també l’ha penalitzat molt, i ha acabat amb el 22è temps de mànega i finalment en la 20a posició.

Roger Puig, esquiador: “Avui una 20a en el gegant. No està malament, pensant que són uns Mundials i és ser el 20è del món, però no és el top15 que ens havíem marcat. Una errada grossa a cada mànega m’han enviat a la 20a posició. No he pogut aconseguir tot el que volia. Hem sortit a arriscar, i la prova és que els dos primers parcials estaven molt bé, però el tercer parcial, just on cometia l’error, doncs allà sumava una de segons increïble. Però estic amb ganes, mantinc les ganes per les competicions que ens queden”.