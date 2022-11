Roger Padreny (PS) demana el Pla de dimensionament i obsolescència 2022-2035 de CTRA,SA

El conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, vol saber “quan preveu el Govern d’Andorra fer oficial la publicació del “Pla de dimensionament i obsolescència 2022-2035” de la planta de valorització del Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA”. Un Pla inclòs en la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) núm. 19/2022, del 9 de febrer del 2022.

Concretament, la Disposició addicional de la citada Llei 2/2022 dona un termini de nou mesos al Govern d’Andorra per a elaborar el dit Pla de dimensionament i obsolescència. Un termini que finalitza coincidint en el moment d’elaboració de la pregunta oral que ha de ser resposta aquest dijous, 10 de novembre, en seu parlamentària.

Vist que, com explica Padreny, fins a la data i hora d’entrada d’aquesta pregunta, el Govern d’Andorra no ha fet cap anunci oficial sobre el citat Pla, el conseller vol saber quina previsió té el Govern per a aquest. En aquest sentit, Padreny ha assenyalat que “per a nosaltres la inclusió del Pla (una proposta feta des del nostre grup parlamentari) a la Llei de CTRASA és fonamental perquè preveu el final del model actual basat en la incineració. Un model que no compartim i que considerem que ja hauria d’haver canviat fa temps”.