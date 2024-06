Roger Hormigo, nou president de l’Handbol Club Serradells

El nou president de l’Handbol Club Serradells, Roger Hormigo (club)

Aquest passat cap de setmana, en ocasió de la festa de cloenda de l’Handbol Club Serradells, s’ha celebrat també l’assemblea anual amb noves cares a la directiva del club. Després de dos anys al capdavant del club, Raquel Bartumeu deixa el càrrec de presidenta i serà Roger Hormigo qui agafa el relleu de liderar l’entitat a partir d’ara.

La junta també ha experimentat una sèrie de canvis importants, amb l’entrada de Cèlia Realp com a nova tresorera, rellevant Mireia Muñoz. Elisabet González assumeix el càrrec de secretària general, substituint Mònica Masot. Adrià Pifarré s’incorpora com a vicepresident, substituint Ferran Troguet, i Oriol Aguiar s’incorpora com a nou vocal.

Continuaran formant part de la junta com a vocals, Mònica Masot, Toni Bech i Mireia Muñoz per a garantir la continuïtat del projecte i treballar amb la nova junta per a continuar la línia ascendent d’aquests últims anys.

Comença així un nou cicle per a l’Handbol Serradells, en què es farà front a nous objectius, destacant la captació de nous jugadors per a enfortir la base, i redinamitzar el club, i la consolidació del sènior masculí que aquesta propera temporada militarà a 3a divisió catalana.

L’entitat agraeix tota la feina duta a terme pels integrants en aquests darrers anys i espera poder seguir aportant millores a l’handbol andorrà.