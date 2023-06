Portada del llibre infantil Robotland

Títol: Robotland. Guia a través de la història dels robots

Escriptor/a: Berta Páramo

Il·lustrador/a: Berta Páramo

Traducció: Diana Novell

Editorial: Zahorí Books

Pàgines: 120

Edat: A partir d’11 anys

En l’era de la robòtica és curiós constatar que la dèria dels humans d’inventar autòmats i robots ens ve de fa milers d’anys. Berta Páramo ens ho explica en aquest àlbum divulgatiu amb vocació enciclopèdica sobre un país imaginari anomenat Robotland. En format de guia turística i mitjançant una estructura interna complexa, però ben forjada (potser hi té alguna cosa a veure la formació d’arquitecta de l’autora?), ens ofereix un recorregut per la història dels robots de tots els temps, des dels primers autòmats de l’antiguitat fins a alguns dels últims ginys electrònics actuals, sense oblidar els que formen part de la ficció (mítica, literària i cinematogràfica).

El llibre s’estructura en dotze itineraris que s’agrupen en tres grans grups, corresponents a les motivacions dels creadors de tots aquests ginys: la necessitat de reproduir la realitat humana, animal i còsmica (Simulacra); la voluntat de tenir algú que ens alliberi de moltes i diverses tasques o ens ajudi a fer aquelles on no podem arribar (Servitutem), i les ganes de diversió, joc i entreteniment (Ostentationem). Per les pàgines d’aquest volum hi desfilen, doncs, gairebé dos-cents robots, reals i imaginaris, de totes les tipologies, llocs i èpoques.

Són punts forts del conjunt els textos informatius, amens i sovint amb tocs d’humor, que descriuen cada robot. Com també les il·lustracions i els esquemes de funcionament, que, a la vegada que contribueixen a la comprensió, són una invitació atractiva i efectiva per a endinsar-se en aquest món des dels vessants estètic i gràfic.

La complexitat expositiva de l’obra i la quantitat de dades que s’hi presenten fan més útils que mai les primeres pàgines de presentació i descripció d’ús de la guia. També ajuden a la localització dels robots l’índex alfabètic del final (potser un índex segons l’ordre d’aparició també hauria fet un bon servei) i els colors als laterals de les pàgines, que identifiquen les línies o camins a què pertany cadascun. Cal destacar el mapa de Robotland (talment el de les línies d’un metro), una potent imatge gràfica que permet en un cop d’ull copsar les interrelacions del contingut del llibre.

En definitiva, un magnífic tiquet d’entrada a un món ple de curiositats sobre aquest anhel ben humà de crear màquines tan variades com la Roomba, Mazinger Z, el rellotge de cucut o la màscara d’Anubis.





Guida Planes / Clijcat / Faristol