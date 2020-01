La Vertical Race ha posat punt i final a la Comapedrosa Andorra 2020 aquest diumenge al matí. Una prova que destaca per ser especialment dura i que en aquesta ocasió ha deixat actuacions molt destacables. Els guanyadors de les categories sènior masculí i femení han estat Robert Antonionli i Victoria Kreuze, els quals han dominat les seves respectives proves amb autoritat. En el cas de l’italià, la cursa ha estat igualada fins a l’últim tram, on amb un gran esprint final ha deixat enrere a Rémi Bonnet. El podi l’ha completat el suís Werner Marti. En la categoria absoluta femenina, Victoria Kreuze no només s’ha imposat a la prova amb solvència, sinó que, a més, ho ha fet millorant el rècord que va establir l’any passat en aquest recorregut. Per darrere d’ella, Alba de Silvestro i Axelle Gachet han arribat en segona i tercera posició a la línia de meta.

Aurélien Gay ha estat el més ràpid dels junior masculins. El suís firma així un doblet a Comapedrosa Andorra amb la victòria que va aconseguir a la Individual Race dissabte al matí. Igual que a la Individual, Matteo Sostizzo i Paul Verbnjak han completat el podi, però en aquesta ocasió amb les posicions canviades: l’italià ha estat segon i l’austríac, tercer. El mateix han fet Grace Staberg i Samantha Bertolina, però amb la primera i segona posició. L’estatunidenca s’ha imposat a la italiana amb molta distància de marge en una cursa gairebé perfecta. La francesa Victoire Berger ha arribat en tercera posició.

Dels andorrans, Sergi Casabella ha tornat a ser el millor amb la seva 40a posició, 13a en la categoria Espoir, que supera, per poc, la 46a i 47a posició de Gerber Martin i Carles Serra. Marcel Prat ha millorat el seu resultat a la Individual finalitzant en 12a posició a la categoria junior masculí, mentre que Andrea Sinfreu ha quedat 5a a la cursa junior femení.

Aquest diumenge també s’ha disputat la Vertical Race Open, prova que suma per a la Copa Andorra. Pere Rullan i Nuria Gil s’han imposat amb molta solvència a les categories absolutes, mentre que Miguel Antón i María Costa han estat els guanyadors de les proves junior. A la categoria cadet, l’andorrà Oriol Olm ha arrasat amb més de dos minuts de diferència respecte del segon i l’andorrana Lea Ancion ha guanyat a la cursa femenina. Els andorrans Marc Ventura i Noa Figueredo han guanyat les proves de la categoria infantil.