Riva i Calvó entreguen els guardons del Premi Pirene de Periodisme Interpirinenc centrats en la COVID-19

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han entregat aquest dilluns al matí els premis de la 25a edició del premi Pirene de Periodisme Interpirinenc. Enguany s’han presentat un total de disset treballs, dels quals nou per a la categoria de premsa escrita i vuit per a l’audiovisual de ràdio i televisió. Les obres presentades provenen de Catalunya, d’Aragó i d’Andorra en català i castellà. La dotació econòmica dels premis parteix del Departament de Comunicació i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per la categoria mediambiental.

L’edició d’enguany ha permès presentar treballs també del 2019, ja que l’any passat no es va celebrar el certamen a causa de la COVID-19. Precisament, gran part dels treballs presentats han versat al voltant de la pandèmia mundial que, també, ha afectat de manera directa a Andorra. “Després d’un any de suspensió, el reprenem amb ganes”, ha explicitat Riva. “Els professionals de la informació han patit especialment la situació de pandèmia amb les dificultats que s’han trobat per poder desplaçar-se als llocs on es produïa la notícia i informar-ne adequadament”, ha reconegut.

En la categoria de premsa escrita el jurat ha decidit deixar desert el premi Pirene i ha decidit entregar dos accèssits de 1.000 euros cadascun. El primer accèssit ha estat per al treball ‘Mirar la mort als ulls‘ d’Adrià Esteban, publicat al Diari d’Andorra el 12 de març de 2021. El jurat ha valorat la valentia per plantejar un tema considerat tabú fins a l’arribada de la pandèmia donant veu a la gent gran i enfrontant-lo amb vitalisme.

El segon accèssit de la categoria ha estat per al recull d’articles ‘Efectes de la Covid‘ de Lídia Raventós, publicats al Diari d’Andorra, i en particular per l’article ‘Confinades amb el maltractador‘ publicat el 9 de novembre del 2020. En aquest cas el jurat ha valorat el fet de donar visibilitat a víctimes de violència masclista que van veure agreujada la situació a causa del confinament.

Encara en la categoria de premsa escrita, el jurat també ha decidit atorgar dues mencions, de 500 euros cadascuna, als treballs ‘Una pionera de muntanya‘ d’Eva Clausó i ‘La Andorra pirineísta. Cronicas de viajeros, excursionistes y escaladores (1788-1936)’ d’Alberto Martínez. La segona menció ha estat especialment emotiva després que fa pocs dies es conegués la mort sobtada de Martínez. El jurat i el Govern han transmès a la seva família i amics el més sincer condol.

En la categoria per al reportatge que faci especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus, el jurat ha decidit entregar una menció de 500 euros a la sèrie de càpsules audiovisuals de la fauna d’Andorra ‘Bestioletes‘, de Xavier Balmes i Jordi Tena, publicades a Diari TV. El jurat ha valorat la vocació de fer valdre la fauna del país i anima als autors a fer-ne un desenvolupament des de la perspectiva audiovisual.

Finalment, en la categoria audiovisual el jurat ha deixat desert el premi i ha decidit entregar dos accèssits. El primer, valorat en 2.000 euros, ha estat per al documental ‘13.03.2020’, de Marta Paixà, emès el 23 de novembre del 2020 per Andorra Televisió. El jurat ha ressaltat que el documenta ha permès descobrir a la ciutadania d’Andorra què hi va haver darrere de les decisions preses davant l’arribada de la COVID-19 a Andorra.

El segon accèssit, valorat en 1.000 euros, ha estat per a la periodista Laura Cugat i l’operadora de càmera Desirée Sala, pel reportatge “L’opressió del gènere. Les dificultats del col·lectiu trans per expressar-se amb llibertat“. La peça va ser emesa el 18 d’abril del 2021 als informatius del migdia i vespre d’Andorra Televisió. El jurat n’ha destacat l’equilibri entre els testimonis escollits i la normalització del tractament periodístic d’un tema LGBTIQ+.

En aquesta XXIV edició del Premi Pirene de Periodisme Interpirinenc el jurat ha estat format per Eva Arasa, que ha fet de portaveu, Nerea Moreno, Teresa Areny i Albert Cristòfol.