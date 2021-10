Riva dona positiu per Covid-19 i és un dels 11 nous casos diagnosticats

El total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 15.516 persones (+11) i es registren un total de 15.242 altes (+14). El total de defuncions fins a la data és de 130.

Actualment hi ha 144 casos actius (-3): 1 persona resta ingressada a l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ventilació mecànica. No hi ha cap persona a planta de l’Hospital.

El Govern informa que una de les persones que ha donat positiu en les darreres hores és la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que es troba asimptomàtica. Les autoritats sanitàries estan efectuant el seguiment epidemiològic i traçat dels seus contactes, que inclouen la resta del Gabinet ministerial, seguint els procediments habituals. Tot el Gabinet ha rebut la pauta completa de vacunació.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 20 aules sota vigilància activa –6 total i 14 parcial– i 7 en vigilància passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació, ja s’han administrat 108.321 vacunes –54.756 primeres dosis, 53.268 segones i 297 terceres–.