Riva demana implicar la ciutadania en les polítiques culturals davant els seus homòlegs iberoamericans

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha participat aquest dijous a la tarda a la XXI Reunió Iberoamericana de ministres de Cultura que s’ha celebrat de forma telemàtica. La trobada s’emmarca en les reunions ministerials preparatòries de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que se celebrarà a la República Dominicana l’any 2022.

Durant el seu discurs, Riva ha tingut paraules d’agraïment i felicitació per a la República Dominicana, que ha agafat el relleu d’Andorra al capdavant de la Secretaria Pro Tempore per a l’organització de la cimera. El lema de la nova cimera ‘Junts per una Iberoamèrica justa i sostenible’ permet lligar de manera estreta i interrelacionada la temàtica de sostenibilitat mediambiental que va sobresortir al llarg de la Cimera Iberoamericana que va acollir el Principat.

La titular de Cultura ha defensat que “l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques de tota la regió permet dissenyar i millorar les polítiques culturals de cada país”. És en aquest punt que Sílvia Riva s’ha congratulat de la col·laboració entre ministeris i també a nivell internacional que permet impulsar, entre d’altres projectes, candidatures transnacionals a la llista del Patrimoni Mundial de la Humanitat de la UNESCO. Riva ha afirmat que el millor exemple d’aquesta col·laboració és la candidatura ‘Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’, que compta amb la implicació de tres estats i que engloba 12 monuments fonamentals per entendre l’origen institucional d’Andorra.

Al llarg de la seva intervenció, la ministra ha destacat que el Govern “considera la cultura com un motor de desenvolupament sostenible, des del punt de vista local fins al global”. Per això ha asserit que cal implicar i integrar a la ciutadania de manera efectiva en les polítiques culturals, sobretot en aquelles que vagin destinades a la conservació i protecció del patrimoni cultural perquè “és un factor indispensable per l’èxit de les accions destinades a preservar-lo”.

En aquesta línia de treball, Riva ha explicat als seus homòlegs de la regió les iniciatives emprades pel Govern que persegueixen la implicació de la ciutadania i ha destacat el procés d’elaboració del Llibre blanc de la cultura. El projecte, totalment alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es va desenvolupar en plena pandèmia de la COVID-19, però això no va impedir que comptés amb la implicació activa del sector cultural del país i de la ciutadania en general. “Hi van prendre part tots els sectors econòmics que treballen en les indústries culturals amb l’objectiu d’afavorir un creixement sostenible del sector i afavorir la dignificació i professionalització”, ha destacat Riva.

Del treball implementat amb el Llibre blanc de la cultura, la ministra ha explicat que permetrà enriquir el Pla estratègic de la cultura 2030 amb el disseny de propostes concretes per respondre a les inquietuds del sector per enfortir-lo.