Riva defensa davant la UNESCO el paper fonamental de l’educació per garantir societats més inclusives

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha intervingut aquest dimecres al matí en el Debat de Política General de la 41a Conferència General de la UNESCO, a París. Una cita bianual al tomb de les polítiques d’educació, ciències i cultura arreu del món que acull representants dels 193 Estats Membres de la institució.

En la seva intervenció, la titular de Cultura i Esports ha destacat el paper clau precisament de l’educació, les ciències i la cultura per garantir la inclusió, la sostenibilitat, la innovació i la creativitat a nivell mundial, especialment després de l’impacte de la pandèmia de coronavirus. En aquest sentit, ha agraït que s’hagin dut a terme des de la UNESCO iniciatives com el Comitè Director d’alt nivell per l’ODS 4, que busca garantir l’accés a l’educació especialment en les poblacions més vulnerables, o els diferents projectes per formar professors en l’ensenyament a distància i les noves tecnologies: “aquests mecanismes de cooperació ens permetran retornar l’educació al centre de les nostres polítiques comunes”.

També ha informat que Andorra donarà suport a la ‘Recomanació sobre l’ètica de la intel·ligència artificial’, que “ens permetrà garantir que la tecnologia serveixi als millors interessos dels ciutadans, i no a l’inrevés”.

Riva, d’altra banda, també s’ha referit al sector cultural, “molt tocat per la pandèmia”, pel que des del Govern s’ha prioritzat la seva reobertura per evitar una fractura social i donar suport als artistes a curt i llarg termini: “avui en dia, més que mai, la gent necessita la cultura, una cultura que s’ha de reinventar per continuar essent un el bé essencial que ens uneix”. Entre altres, ha destacat la participació d’Andorra al Mouvement RésiliArt –a través dels participants al projecte ArtCamp– i ha confirmat la voluntat de seguir donant suport també a la iniciativa LiBeirut, impulsada per la directora general de la UNESCO.

La ministra Sílvia Riva ha acabat la seva intervenció asseverant el compromís del Principat per contribuir a la salvaguarda del patrimoni cultural mundial, material i immaterial, així com el compromís per a la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible. La titular de cultura ha posat en valor la candidatura transnacional impulsada per esdevenir Patrimoni Mundial de la UNESCO anomenada ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’. Un projecte que inclou 12 monuments, 10 dels quals estan situats a Andorra, així com el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell d’Espanya i el Castell de Foix de França.

En matèria de la protecció del medi ambient, ha destacat que el país va obtenir la seva primera Reserva de la Biosfera l’any passat per Ordino i que ara busca convertir-se en el primer país del món en ser tot ell una reserva: “continuarem treballant per prendre aquestes reserves com a model de desenvolupament sostenible per viure en harmonia amb la natura”.

Finalment, Riva ha agraït a la UNESCO per crear aquests fòrums de debat internacionals i ha felicitat la seva directora general, Audrey Azoulay, que acaba de ser reelegida com la seva màxima representant.

Riva es reuneix amb la seva homòloga de República Dominicana

Durant la seva estada a París i en el marc de la celebració de la Conferència General de la UNESCO, la ministra de Cultura i Esports ha mantingut una reunió bilateral amb la titular de la cartera de la República Dominicana, Milagros Germán.

Precisament és aquest país qui acollirà la XXVIII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, el proper 2022, després d’assumir-ne la Secretaria Pro Tempore rellevant a Andorra. Riva, que ja va participar el passat mes d’octubre en la XXI Reunió Iberoamericana de ministres de Cultura preparatòria, ha pogut compartir amb Germán les iniciatives que es duen a terme des del seu ministeri per potenciar el sector cultural, especialment les que persegueixen la implicació de la ciutadania.

Germán ha estat especialment interessada en com el Principat ha aconseguit mantenir els espais culturals oberts de manera segura, i s’ha interessat pels projectes que han ajudat als artistes, programadors i altres implicats després de la pandèmia de SARS-CoV-2, com ‘la Cultura no s’atura’. Ambdues mandatàries també s’han compromès a compartir informació entorn a la digitalització i conservació dels arxius nacionals dels seus respectius països.

Per a la ministra Sílvia Riva, mantenir aquestes converses amb altres països “ens permet intercanviar d’experiències i bones pràctiques per seguir aprenent, a la vegada que ens permet dissenyar, modelar i millorar les nostres polítiques culturals”.