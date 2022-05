Riva anuncia una beca per formar artistes i més canals de difusió internacionals

Beques per formar joves artistes, millorar el catàleg professional i donar sortida a través de la diplomàcia internacional. Són alguns dels aspectes que ha detallat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, davant la comissió legislativa per ajudar a aquells que es volen dedicar a la cultura com a professió.

Des de la formació que s’ofereix a través dels primers tallers en museus i activitats comunals, a les subvencions i cites culturals que tenen suport o conveni amb el Govern dins i fora del país.

Aquest dilluns la ministra Sílvia Riva ha fet un repàs dels recursos que hi ha per impulsar l’activitat cultural però també amb voluntat d’ajudar des de la base com una beca de nova creació amb edat límit de 30 anys per formar-se.

Per donar-los més visibilitat es millorarà el cens d’artistes on ara mateix hi ha 195 inscripcions, Es distingiran professionals dels s’hi dediquen com a complement. També es volen vol ampliar el camp de projecció a França i a través de les ambaixades de diferents països.

Aquest dilluns també hem conegut que a banda del grup o cantant que s’esculli per tocar al mercat de Música Viva de Vic es farà una selecció d’artistes que tindran accés a contractadors, segells o mànagers, això sí hauran d’estar a l’alçada dels requisits del mercat.