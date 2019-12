Avui s’ha celebrat el segon eslàlom FIS a Pal-Vallnord i ha estat la segona victòria per a Àlex Rius.

Rius s’ha imposat amb un crono de 1.40.44, amb quasi dos segons d’avantatge respecte al segon classificat, el també andorrà Xavi Cornella (+1.88). De fet, el podi ha estat completament andorrà, ja que l’ha tancat Bartumeu Gabriel, amb +2.29.

A partir d’aquí, Robert Solsona ha finalitzat en la 6ª posició amb +3.57, mentre que Pol Robert ha acabat 8è amb +5.20 i Ty Acosta 9è amb +5.97. Fora del top10, 11è ha estat Roger Bartumeu (+6.23), 15è Robert Ferrari (+6.62), 19è Arnau Calvo (+8.29), 20è Joel Fonseca (+8.43), 32è Storm Alexander Manterola (+28.38) i 33è Carles Soler (+29.63).

No ha completat la segona mànega Aritz Álvarez, mentre que en la primera han quedat fora Matías Vargas, Kevin Courrieu, Xavi Salvadores i Lluís Torres.

Victòria d’Iria Medina al segon eslàlom de Pal

L’andorrana Iria Medina s’ha adjudicat la victòria en la segona cita amb l’eslàlom FIS de Pal-Vallnord.

Medina s’ha imposat amb un crono de 1.50.81, amb 1.92 d’avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Iris Soucaze, i 3.14 respecte a l’espanyola Inés Sanmartín.

Per part andorrana, Xènia Rodríguez ha estat 7ª a 5.77, mentre que Jordina Caminal ha finalitzat 9ª a 6.15. No han acabat la primera mànega Jessica Núñez i Clàudia Mijares, mentre que no ha completat la segona Carla Mijares.

FAE