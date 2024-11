Rius i Cornella queden fora a la segona mànega de la Copa d’Europa de Levi

Xavier Cornella i Àlex Rius, acompanyats de Bartumeu Gabriel a Ushuaia, en una imatge d’arxiu (FAE)

La Copa d’Europa d’eslàlom de Levi (Finlàndia) ha finalitzat aquest diumenge amb la segona cursa del cap de setmana. Àlex Rius i Xavier Cornella, que han pogut entrar entre els 60 primers per a poder competir a la segona mànega, no han pogut, però, finalitzar aquesta segona baixada. Els andorrans, que novament competien amb dorsals molt alts, el 86 i el 88, respectivament, han pogut classificar-se per a la segona mànega en ser 51è Cornella i 56è Rius. A la segona mànega, però, cap dels dos ha pogut completar la baixada, i han quedat fora.

Aquesta Copa d’Europa ha estat la primera de la temporada per als andorrans, i també han estat les seves primeres curses amb què han obert el curs 2024-2025. La pròxima cita per a l’equip nacional masculí serà a Levi, novament, on continuaran els entrenaments fins el dia 30 de novembre, quan vindran quatre dies de carreres amb dos eslàloms i dos gegants FIS, fins el 3 de desembre.