Rius, Gabriel i Cornella sumen hores de gegant i un petit bloc de supergegant a Ushuaia

Xavier Cornella, Àlex Rius i Bartumeu Gabriel a Ushuaia (FAE)

L’equip masculí de tècnica de la FAE, amb Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, està immers en plena preparació de la temporada a Ushuaia (Argentina). Els andorrans, després d’uns primers dies d’eslàlom, les últimes jornades han estat dedicant-les a entrenar la disciplina de gegant. Ahir, dimarts, van començar, a més, un petit bloc de supergegant de dos dies.

L’equip encara té per davant una setmana d’entrenaments. La seva tornada està prevista per al 3 d’octubre i, fins que arribi el moment, els entrenaments estan sent intensos i de qualitat. Així ho ha explicat el responsable tècnic, Fred Beauviel: “Tècnicament hem aprofitat molt bé les condicions d’aquí, sobretot per a fer gegant. Vam fer eslàlom els primers dies, però com que tornarem a fer eslàlom a Peer, hem aprofitat les condicions i hem pogut compartir entrenaments amb els equips de Copa d’Europa d’Itàlia, de França i Bartu també ha pogut entrenar igualment amb l’equip de Copa del Món de França”.

A Ushuaia estan trobant molt bones condicions per a posar a to als tres esquiadors: “Hem tingut bones condicions de pista, estem bastant contents de la correcció tècnica dels nois en gegant i aquest dimarts hem començat unes sessions de supergegant”. Seran dos dies de súper, perquè l’equip tècnic, format per Beauviel i Greg Ribotto, considera que afegir entrenaments de velocitat beneficia a les altres disciplines. “Aquest és un grup tècnic, però a cada disciplina es pot anar a buscar coses que sumen per a les disciplines tècniques”, ha assegurat el responsable tècnic.

Després d’aquests dos dies de velocitat, Àlex Rius “tornarà a la seva especialitat, que és l’eslàlom, durant els dies que quedaran, i veurem amb Bartu i Xavi si seguim fent gegant, perquè per a ells el primer objectiu més proper és la Copa d’Europa de gegant de Zinal, al desembre”, ha especificat Beauviel. Aquesta cita serà el 7 i 8 de desembre.

A Ushuaia, l’equip està trobant-se amb les millors condicions. Fred Beauviel ha destacat l’estada com a molt profitosa, encara quan resta una setmana per davant: “Realment, venir aquí a Ushuaia és molt productiu perquè sempre tenim condicions d’esquí i bones pistes, i bons companys d’entrenaments”.