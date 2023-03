Rius acaba 25è i puntua a l’eslàlom de les Finals de la Copa d’Europa de Narvik

Àlex Rius en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Àlex Rius ha aconseguit aquest dimarts puntuar per primera vegada en aquesta temporada a la Copa d’Europa. Ho ha fet a la cursa de les Finals de la competició que es disputa a Narvik (Noruega), on ha acabat 25è. Àxel Esteve no ha pogut completar la carrera tot i estar fent una bona cursa.

Rius ha assolit la 25a posició amb un dorsal molt alt, el 59. L’andorrà ha marcat un temps final de 1.39.41, a 3.31 del guanyador, l’espanyol Joaquim Salarich (1.36.10). D’aquesta manera, Àlex Rius ha sumat 6 punts de Copa d’Europa.

A la primera mànega, Rius ha aconseguit entrar a la segona gràcies al seu 28è temps, tot i el dorsal 59. L’andorrà ha fet una baixada de menys a més, amb el 43è temps al primer parcial, 38è al segon i 23è al tercer, per a fer el 28è temps a aquesta primera mànega.

A la segona, l’andorrà marcava el 31è temps al primer intermedi, mentre que feia el 13è al segon i era 26è al tercer, per a acabar, a meta, amb el crono definitiu i total de 1.39.41 que el deixava en la 25a posició final.

Per la seva part, Àxel Esteve, no ha pogut completar la primera mànega, tot i estar fent una bona baixada i, tot i trobar-se malalt els últims dies. L’andorrà marcava el 39è temps al primer intermedi i el 29è al segon, però després a la part de baix s’ha sortit.

Yago Antes, entrenador: “Àlex ha fet una bona primera, sortia lluny i se situa 28, amb dos petits errors, però, amb una actitud molt bona, ha fet la feina. A la segona, encara que la idea era tirar-s’ho a mort, l’actitud hi era, però ha fet una errada a meitat del traçat i ha baixat una marxa. Al final, suma els seus primers punts de la temporada, que no és fàcil, amb tota la pressió que hi ha. Pel que fa a Àxel, estava malalt, estava al llit i ho ha provat i ha estat millor del que esperàvem, amb una mànega molt correcta, temps per a estar dins dels 30, però, físicament arriba molt cansat i acaba fora. Al final contents perquè ho ha lluitat”.