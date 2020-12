TÍTOL: Richard Jewell

GÈNERE: Drama

DURADA: 130 min.

CLASSIFICACIÓ: 12 anys

DIRECTOR: Clint Eastwood

INTÈRPRETS: Paul Walter Hauser, Jon Hamm, Olivia Wilde, Sam Rockwell, Kathy Bates, Wayne Duvall, Dexter Tillis, Desmond Phillips, Nina Arianda, Ian Gomez, Randy Havens, Mike Pniewski, Niko Nicotera, Dylan Kussman, Beth Keener, Billy Slaughter, David Shae, Shiquita James, Deja Dee, Kendrick Cross, Jill-Michele Melean, Mitchell Hoog, David Lengel, Marc Farley, Victoria Paige Watkins, Charles Green, Shawn Weston Thacker …

SINOPSI:Richard Jewell és el guàrdia de seguretat que va trobar el dispositiu de l’atemptat terrorista que va tenir lloc als Jocs Olímpics d’Atlanta de 1996; el seu informe el va convertir en un heroi ja que la seva ràpida reacció va permetre salvar moltíssimes vides. Però en qüestió de dies, l’aspirant a policia es va convertir en el sospitós número 1 de l’FBI. Vilipendiat per la premsa i la gent per igual, la seva vida va quedar destrossada. El Jewell va contactar amb un advocat independent i anti-establishment per defensar-se.