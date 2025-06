Ricard Tenza i Sabrina Solana, les novetats per a l’Europeu d’Aprica 2025

Arnau Soldevila, corredor de la FAM (FAM)

Del 3 al 5 de juliol, la població italiana d’Aprica allotjarà els Campionats d’Europa d’SkyRunning en les seves diferents distàncies de vertical, Sky i Ultra. La Federació Andorrana de Muntanyisme fa pública la llista d’esportistes que es desplaçaran a competir a la població italiana, on destaca la presència per primer cop de Ricard Tenza que competirà a les distàncies vertical i sky. Per altra banda, tot i no ser el primer cop que està convocada, la corredora Sabrina Solana tornarà a vestir-se els colors de la FAM per a competir en la distància Ultra.

Els integrants de l’equip nacional Arnau Soldevila i Samu Ponze també participaran. Soldevila ho farà en les distàncies vertical i sky. Ponce ho farà en vertical i ultra.

De la convocatòria han caigut per lesió Ariadna Fenés i Marc Gasa. La selecció de Ricard Tenza i Sabrina Solana s’ha portat a terme després d’analitzar els resultats de la Rocanòlich 15k, Otso 21K i 42K, Casamanya Extrem, SWS 2025 i altres curses assimilables