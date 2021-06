Ricard Pérez pren possessió del càrrec de delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran

El delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, l’olianès Ricard Pérez, ha pres possessió del càrrec aquest dimarts en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Infraestructures, Jordi Puigneró. La presa de possessió, que s’ha celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, també l’han formalitzat Bernat Solé, com a nou delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida; Teresa Pallarès, delegada a Tarragona; Rosa Vestit, delegada a la Catalunya Central; Laia Cañigueral, delegada a Girona; David Alquézar, delegat al Penedès; Albert Salvadó, delegat a les Terres de l’Ebre, i Antoni Morral, delegat a Barcelona.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat durant l’acte la necessitat de “trencar” amb els vells esquemes socials i territorials, i passar a “entendre el país com un tot, amb la seva diversitat i pluralitat”. El cap de l’executiu també ha fet una crida als nous càrrecs perquè governin “pensant en la Catalunya sencera”, i amb l’objectiu “d’oferir una mateixa qualitat de vida a tot el país, sense deixar-nos ningú, sense oblidar cap territori”. Aragonès ha lamentat que aquesta diversitat “massa vegades” va acompanyada de desigualtats socials” i ha demanat fer una “sacsejada” al país per canviar aquestes dinàmiques.

El màxim representant de l’executiu català ha instat els nous càrrecs a ser “imaginatius i creatius” i a fer seves “la transformació social, verda, feminista i democràtica que el país necessita per a avançar de nou”. I en aquesta línia ha requerit també suport per “trencar amb la imatge del territori com un tot homogeni” i a “deixar de veure Barcelona des d’altres parts del territori com una capital girada d’esquena a la resta del país”.

De la seva banda, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Infraestructures, Jordi Puigneró, ha demanat als nous càrrecs que siguin “els ulls i la paraula del país al territori”. Puigneró els ha recordat que són el “nexe d’unió” entre el Govern i el territori i la “corretja de transmissió” de les polítiques de vertebració necessàries per a un país “equilibrat econòmicament i socialment”.