Ricard Ibáñez, distingit a la Seu amb el Premi Amic del Joc 2024

Ricard Ibáñez agraeix, mitjançant una intervenció en vídeo, la concessió del Premi Amic del Joc 2024

L’historiador i escriptor Ricard Ibáñez Ortí ha estat distingit amb el Premi Amic del Joc, que atorga cada any l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a proposta de la direcció tècnica del Festival del Joc del Pirineu. La concessió s’ha dut a terme a l’acte inaugural de la 8a edició del certamen, a la Sala de la Immaculada.

Ricard Ibáñez està especialitzat en novel·la històrica i, a més d’historiador, és traductor i dissenyador de jocs de rol. Se’l coneix sobretot per haver estat l’autor dels jocs de rol Aquelarre, que l’any 1990 van esdevenir el primer productes d’aquesta mena a l’Estat espanyol, i de Capitán Alatriste, publicat l’any 2020 i basat en les novel·les d’Arturo Pérez-Reverte.

El premi l’han recollit els codirectors del festival, Marc Travé i Pablo Giménez, perquè per motius de salut el guardonat no ha pogut viatjar fins la Seu a recollir-lo personalment. Tanmateix, Ibáñez ha enviat vídeo d’agraïment per haver rebut aquest guardó i ha demanat “que ningú deixi de jugar”.