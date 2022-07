Riba celebra que la UE ampliï la possible participació en el programa Life a més Estats Tercers

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha valorat molt positivament que la Comissió Europea hagi inclòs Andorra entre els països no UE amb els quals desitja obrir una negociació per a associar-los al programa Life per al medi ambient i el clima, tal com es va informar aquest dijous.

Aquesta participació permetria a les entitats públiques i privades rebre suport financer per a projectes de desenvolupament de tècniques innovadores en matèria de medi ambient i clima, bones pràctiques que contribueixin a una neutralitat climàtica o projectes d’economia circular i resilient, entre d’altres.

La possibilitat d’iniciar les negociacions sorgeix arran dels intercanvis que Andorra va mantenir amb les institucions europees durant el segon semestre de l’any passat per a valorar la participació en certs projectes concrets d’aquest programa.

Així, es rep amb satisfacció la possibilitat de negociar una participació més àmplia, sota el paraigua de l’encara vigent Acord de Cooperació del 2004.

“Els reptes mediambientals i climàtics no entenen de fronteres i celebrem que s’obri la porta a participar en un programa que, a més està estretament vinculat a polítiques estratègiques del nostre país”, ha explicat el secretari d’Estat, que ha recordat que serà necessari analitzar els detalls d’aquesta participació.

“Life és un dels programes que hem identificat com a més interessants per a Andorra, però sabem que la participació en programes hi té associat un cost, que quedarà definit en el document que defineixi aquesta participació”, ha conclòs Riba.