Revetlla de Sant Joan amb cremada de falles a la Massana

Aquesta revetlla de Sant Joan arriba carregada de novetats a la Massana. La més destacada és la recuperació de dues tradicions: la cremada de falles, que anirà a càrrec del Punt 400, i el Ball de Bruixes, amb l’Esbart Valls del Nord. Els consellers de Cultura i Joventut, Guillem Forné i Kevin Poulet, han remarcat la importància d’implicar els joves en aquesta celebració. El coordinador del projecte és Eduard Vergara, amb una llarga trajectòria com a fallaire, que compta amb l’assessorament d’Albert Roig.

En aquesta primera edició hi haurà una desena de fallers amb foc i deu més amb llumetes, per als més petits. La majoria de participants no hauran cremat mai una falla. Per això, el dimarts, 21 de juny, els nous fallaires faran el bateig de foc. Prèviament, es farà la fabricació de les falles, amb tres de més per poder fer els assajos.

Alguns joves, com el Ferran Mata, ja tenen experiència com a fallaires d’Ordino, que celebra la festa per Sant Pere i, per tant, faran doble cremada. Mata s’ha mostrat molt il·lusionat de poder fer rodar les falles a la seva parròquia.

Una altra gran novetat d’aquesta Revetlla, serà que tota l’activitat es concentrarà a un únic punt: l’apartament de l’Escola Andorrana. Amb aquesta mesura es pretén allunyar el soroll fora del nucli urbà i estalviar tant com es pugui les molèsties dels petards a gent que els pugui molestar i als animals. Guillem Forné demana responsabilitat i respecte “sobretot pels col·lectius més vulnerables i també pels animals, que pateixen molt el soroll. Per això, demanem a tothom que pugui a celebrar la festa a l’aparcament de l’Escola Andorrana, per gaudir d’una festa més segura i respectuosa”.

La cremada de falles començarà a les 22.30 h i anirà des de l’entrada de l’Escola Andorrana fins a l’aparcament on s’encendrà la foguera i es farà el Ball de Bruixes. La Revetlla massanenca continuarà amb un concert d’Ishtar Ruiz i es tancarà amb la música de la dj Micaela, per tal que els joves puguin allargar la festa.