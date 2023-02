Revelant el truc de l’home estàtua

(Street Performers)

Segurament que molts de nosaltres, passejant per algunes ciutats haurem vist en grans avingudes els anomenats homes o dones estàtua. Amb el seus maquillatges, la roba que porten i la capacitat de romandre immòbils sempre sorprenen als vianants que passen pel davant. És, també, una forma de guanyar-se la vida, encara que intuïm, que tampoc deu ser per a tirar coets.

D’entre aquests homes i dones estàtua n’hi ha uns que destaquen perquè, a banda de romandre ben quiets, adopten unes postures, unes posicions que (en teoria) desafien la llei de la gravetat. Com ho poder fer ens preguntem tot sovint. Doncs, Naufragant per la Xarxa, hi ha un d’aquests artistes que en un vídeo revela com ho aconsegueix. La qüestió és, serà veritat? Doneu-li al play!