Reunions familiars de 10 persones i amb autotest d’antigen previ

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha presentat les mesures de prevenció específiques per a les festes de Nadal i ha fet incís que en l’actual context sanitari cal extremar les precaucions en les interaccions socials en les celebracions. En aquest sentit ha afirmat que actualment la col·laboració de la ciutadania és imprescindible davant la previsió de l’arribada de la nova variant del virus amb el conseqüent repunt de contagis. Les mesures aprovades pel Govern es publicaran mitjançant Decret al BOPA el pròxim 22 de desembre, moment en el qual entraran en vigor.

El responsable de la cartera de Salut ha insistit en el seguiment de les mesures preventives i en la necessitat de realitzar-se un autotest d’antigen abans de les reunions familiars o d’amics que hauran de ser limitades a 10 persones. Martínez Benazet ha recordat, un cop més, la importància de la vacunació massiva tant amb terceres dosis com ampliant la base vacunada. El ministre de Salut també ha fet incís en limitar el nombre de reunions i ha recomanat no fer celebracions d’empreses o agrupacions innecessàries.

Així, tal com recollirà el decret i a partir de la seva publicació, als establiments de restauració les taules podran agrupar un màxim de sis persones (10 persones a l’exterior). Els comensals hauran de romandre a la seva taula i no interactuar amb altres taules. L’accés als establiments serà amb certificat COVID i l’horari de tancament es manté a la 1 h de la matinada.

Excepcionalment, la nit de Cap d’Any, els establiments de restauració podran tancar a les 3 h de la matinada i agrupar fins a un màxim de 10 persones per taula. Els restaurants que apliquin aquesta mesura hauran de demanar als clients majors de 6 anys, un test d’antigen de menys de 12 h (a més del certificat COVID). Els establiments hauran de cenyir-se a l’activitat de restauració i no realitzar balls o altres activitats que facilitin la interacció amb altres persones que no siguin les de la mateixa taula.

En les celebracions dins de les cases no es podran agrupar més de 10 persones a l’interior i caldrà que els majors de 6 anys es facin un test d’antigen. A més, ha recordat les mesures de l’ús de la mascareta mentre no s’estigui menjant o bevent, mantenir la distància, la higiene de mans, la neteja i la desinfecció dels espais. Cal ventilar freqüentment els espais i intentar mantenir les finestres obertes així com evitar compartir gots, coberts, plats, tovallons o altres estris.

Martínez Benazet demana que els infants o joves que durant les vacances escolars acudeixin a activitats lúdiques o esportives es continuïn cribrant dos cops per setmana

El ministre de Salut ha explicat que la setmana que ve es farà un cribratge a les escoles de primera ensenyança (dilluns, dimarts o dimecres).

Martínez Benazet ha expressat que els infants o joves que durant les vacances escolars acudeixin a activitats lúdiques o esportives (casals, estades culturals o esportives…) es recomana que es facin dos tests d’antigen setmanals. Els tests d’antigen es poden fer a casa i els pares hauran de presentar un certificat de responsabilitat als centres de les activitats extraescolars segons estan fent els cribratges als menors a càrrec seu. També poden fer-se els tests a les farmàcies i laboratoris privats, així com als stoplabs i presentar els certificats pertinents.