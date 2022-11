Reunions entre el SAAS, Andorra de Transport Sanitari i els treballadors per a acabar amb el conflicte

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) informa que, avui divendres, s’ha dut a terme una reunió de seguiment amb els representants de l’empresa encarregada del transport sanitari assistit no medicalitzat, Andorra de Transport Sanitari (ATS), i els representants dels treballadors.

S’han tractat tant aspectes tècnics com de conveni. Pel que fa als aspectes tècnics s’han resolt satisfactòriament per tal que no es vegi afectada la qualitat del servei i respecte als aspectes del conveni s’ha acordat continuar mantenint reunions amb caràcter prioritari per a mirar de resoldre el conflicte el més aviat possible.