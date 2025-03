Reunió preparatòria del 2n Congrés de Repoblament que tindrà lloc a Sort al juny

Una imatge del municipi de Sort (RàdioSeu)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el vicepresident Agustí Jiménez, el secretari general per al Repte Demogràfic, Paco Boya; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín; entre altres representats d’entitats municipalistes i d’ens locals, han participat -aquesta setmana- en la primera reunió preparatòria del 2n Congrés de Repoblament, que tindrà lloc a Sort els dies 5 i 6 de juny.

Aquesta trobada vol donar resposta a la crisi del despoblament a través d’experiències i casos d’èxit i abordarà temes tan transcendents com la transformació econòmica, els serveis de proximitat i l’arrelament i l’acollida.

El president de la Diputació, Joan Talarn, ha explicat que “es tracta d’una feina col·laborativa entre administracions, municipis i entitats municipalistes, perquè no existeix una vareta màgica que ajudi a fer arrelar projectes de vida als nostres pobles. Més aviat serà el fruit de la combinació coordinada entre administracions, entitats i diferents línies de treball enfocades cap a un mateix objectiu, crear projectes de vida al territori.”

El vicepresident, Agustí Jiménez, ha desvetllat que aquest segon congrés serà a Sort “perquè no sols és un municipi emblemàtic, sinó perquè com molts municipis del Pirineu i altres zones rurals de Lleida, són indrets que pateixen amb molta força aquesta problemàtica. Per aquesta raó, aquest congrés vol ser un espai de diàleg, d’aprenentatge i de construcció d’alternatives reals i efectives.”

En aquest mateix sentit, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha manifestat que “les institucions, i les entitats i associacions del territori han de conèixer i saber identificar les seves fortaleses i oportunitats, per a ser capaces de promoure-les i poder desplegar aquests projectes d’arrelament”.

Finalment, el secretari general per al Repte Demogràfic, Paco Boya, s’ha mostrat agraït amb la Diputació de Lleida per la iniciativa “perquè és una acció necessària per a fer front al despoblament i mantenir l’equilibri territorial a la demarcació de Lleida. El repoblament forma part de l’agenda política de l’Estat i estem compromesos a aplicar aquelles polítiques públiques que ajudin a impulsar-lo”.

El Congrés de Sort comptarà també amb tres taules que permetran conèixer experiències reals i debatre sobre quines són les accions més eficients per fer front al repte demogràfic.