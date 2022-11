Reunió informativa a la Massana per a parlar sobre les colònies de gats

El pròxim dilluns, 28 de novembre, hi haurà una reunió informativa sobre la gestió de les colònies de gats a la Massana. El comú massanenc té controlades més d’una vintena de colònies de gats, que són gestionades per voluntaris autoritzats de Laika.

Molts ciutadans que viuen a prop d’una colònia tenen dubtes sobre com procedir amb els gats. A la reunió s’informarà sobre altres accions d’aquesta campanya, com la instal·lació de cartells en els diferents punts on es concentren gats, amb recomanacions per a no interferir en la correcta gestió de la colònia.

D’altra banda, Laika té obertes les portes a totes les persones que hi vulguin col·laborar. En la xerrada s’explicarà el paper dels voluntaris i es farà una crida a la participació, sobretot de les persones que viuen a prop de les colònies i estan sensibilitzades amb el tema.