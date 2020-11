Reunió entre el Govern, la Generalitat i l’alcalde de la Seu per avançar l’arribada de turistes

El Govern sondeja a Barcelona la possibilitat de facilitar l’arribada de turistes durant el pont de la Puríssima i no esperar fins al 21 de desembre. Els ministres de Salut i Interior han mantingut aquest dijous al matí una reunió a la capital catalana amb consellers de la Generalitat de Catalunya. També hi ha assistit l’alcalde de la Seu d’Urgell.

La possibilitat que Andorra comenci a rebre turistes abans del 21 de desembre, data en la qual es preveia l’aixecament de les restriccions a Catalunya, pren forma. Aquest dijous al matí els ministres de Salut i Interior, Joan Martínez Benazet i Josep Maria Rossell, s’han reunit a la capital catalana amb els consellers de Salut i Interior de la Generalitat, Alba Vergés i Miquel Sàmper. També hi era present l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

La reunió pot ser clau per aconseguir que els primers turistes arribin just després del pont de la Puríssima i no esperar a final de desembre. És una via considerada imprescindible per al sector turístic per intentar salvar la campanya de Nadal.

No és clar fins quan es podria allargar l’obertura, en cas que finalment sigui acceptada per la Generalitat, però seria com a mínim fins després de festes i en la franja de dilluns a dijous. En aquest sentit, tant el Govern com l’ajuntament de la Seu mostren un moderat optimisme pel resultat de la trobada, que es farà públic aquest dijous mateix.

Per la seva part, l’ambaixada d’Espanya comparteix el mateix optimisme, tot recordant que a diferència del que va passar durant el primer confinament, en aquesta ocasió és la Generalitat qui té les competències per aprovar la petició i no és una decisió del govern espanyol.

Una de les qüestions per determinar seria l’arribada de turistes d’altres zones d’Espanya no confinades, que podrien viatjar sempre que no facin parada a Catalunya, situació que podria causar algun problema.