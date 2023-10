Reunió d’una delegació de l’ECRI amb presidents de quatre comissions legislatives

A la dreta, els síndics, amb la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (Consell General)

Una delegació de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) es troba de visita a Andorra per a dur a terme les tasques del cinquè cicle de monitoratge per a avaluar el seguiment per part de les autoritats de les recomanacions fetes des d’aquest organisme.

En aquesta ocasió, la visita se centra en tres grans àmbits: la igualtat efectiva; el discurs d’odi i la violència associada a aquest tipus de discurs; i la integració i la inclusió. En el marc de les avaluacions que està efectuant la delegació de l’ECRI, aquesta tarda de dimecres, s’ha reunit durant aproximadament una hora amb els presidents de quatre comissions legislatives.

En concret, a la reunió que ha tingut lloc al Consell General, hi han assistit Noemí Amador i Salomó Benchlluch, presidenta i vicepresident de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat; Susanna Vela i Marc Magallon, presidenta i vicepresident de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports; Jordi Casadevall i Gemma Riba, president i vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient; i Sílvia Riva, vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals.

La delegació de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) la formen Patrice Davost, membre per part de Mònaco, Kristina Pardalos, membre per part de San Marino, Johan Friestedt, secretari

executiu de l’ECRI, i Sophie Kurt, membre del secretariat.

Prèviament a la reunió, la delegació de l’ECRI ha estat rebuda pels síndics generals que els han mostrat el nou hemicicle i els han explicat la distribució actual de l’arc parlamentari.