Reunió dels síndics generals amb l’Institut Andorrà de les Dones

Carles Ensenyat, Judith Pallarés, Pilar Armengol i Sandra Codina (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, s’han reunit, aquest dimecres a la tarda, amb Judith Pallarés, secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), i Pilar Armengol, membre de la Comissió executiva de l’IAD designada pel Consell General. La trobada ha servit per a conèixer de primera mà les accions que està duent a terme l’Institut Andorrà de les Dones per a promoure la participació de la dona en tots els àmbits de la societat. Pel que fa al Consell General s’ha constatat que s’estan aplicant correctament els plans d’igualtat i s’ha posat en valor les mesures que aplica la institució en la lluita contra la violència de gènere.

A més, la subsíndica general ha explicat a les representants de l’IAD els objectius de la recentment creada Xarxa de Dones Parlamentàries que va celebrar l’assemblea constitutiva el passat 19 de maig. Codina, que presideix la xarxa, ha remarcat la voluntat d’incentivar la participació política de les dones.

Per a acabar, els síndics generals han incidit en el fet de millorar la comunicació entre el Consell General i l’IAD. Un dels punts que s’ha tractat és que Pilar Armengol, designada pel parlament, mantingui reunions periòdiques amb els grups parlamentaris per a facilitar l’intercanvi d’informació i conèixer de primera mà les accions que impulsa l’Institut Andorrà de les Dones, així com, treballar conjuntament per a assolir les fites que es van establir en la Llei 6/2022 del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.