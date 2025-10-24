La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit, aquest dijous i divendres, una reunió del comitè de pilotatge del projecte transfronterer Dual-Transversalis (Interreg POCTEFA). La trobada ha servit per a fer el seguiment financer i administratiu, així com de les diferents accions d’aquest programa europeu, que té per objectiu promoure la formació dual en el territori fronterer d’Espanya-França-Andorra, és a dir, la combinació de l’aprenentatge teòric a la universitat amb l’experiència pràctica en una empresa. En aquest sentit, es treballa per a aconseguir que els estudiants puguin fer mobilitat en el marc de la formació dual i tinguin un reconeixement conjunt de certificacions a través de la col·laboració entre empreses i universitats.
La reunió ha comptat amb la participació de membres de les vuit institucions que formen part del projecte: Universitat de Perpinyà Via Domícia (entitat coordinadora), Universitat de Tolosa, Universitat de Tolosa Jean Jaurès, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat de Saragossa, IMH Campus (País Basc) i Universitat d’Andorra.