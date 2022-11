Reunió del cap de Govern amb el ministre d’Estat del Principat de Mònaco

En la segona jornada de treball de la COP27 a Xarm El-Xeikh (Egipte), el cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut una trobada amb el ministre d’Estat del Principat de Mònaco, Pierre Dartout. En la reunió han tractat l’avançament de les negociacions de l’Acord d’Associació amb la UE, un projecte prioritari per al desenvolupament econòmic i social dels dos països, segons han coincidit els dos mandataris.

El cap de Govern ha expressat al ministre d’Estat que després de 7 anys de negociació, Andorra comparteix amb la UE la necessitat i la voluntat d’aprofitar el moment per a finalitzar les negociacions a finals del 2023, coincidint amb la presidència Espanyola del Consell de la UE. Així, cal avançar en la negociació per a disposar d’un text acordat a finals de l’any vinent i accelerar al més alt nivell les rondes de negociació per a poder abordar els aspectes més polítics.

Espot i Dartout han celebrat la signatura d’un Acord d’Amistat i Cooperació General, duta a terme en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides del passat mes de setembre, que ha de permetre reforçar els lligams entre ambdós països en àmbits diversos com la política exterior, la diversificació econòmica o la cultura. També han celebrat la conclusió de les negociacions del Conveni de no doble imposició, que es preveu que signin aviat els ministres de Finances dels dos països.

Xavier Espot ha convidat a les autoritats monegasques a visitar oficialment Andorra per a reforçar encara més els lligams d’amistat i cooperació i donar visibilitat a la cohesió i la bona sintonia dels dos estats en un moment clau en les negociacions amb la UE.