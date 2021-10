Reunió de treball entre Pere López i el ministre d’Afers Exteriors d’Espanya

El president socialdemòcrata, Pere López, ha mantingut una reunió de 25 minuts amb el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol, José Manuel Albares. La trobada amb el titular d’aquesta cartera, que va assolir el càrrec el passat 10 de juliol, ha servit per comentar temes d’interès i per a intercanviar informació en diversos àmbits, com per exemple sobre l’Acord d’Associació de la Unió Europa, ja que Espanya assolirà el torn de la presidència a la UE al segon semestre del 2023.

López i Albares han tractat els avenços impulsats pels socialdemòcrates a Andorra pel que fa a l’homologació fiscal i a l’intercanvi d’informació, sobretot quan van estar al govern, i han posat en comú que la voluntat és que aquests arribin als àmbits laborals i socials. En aquest sentit, el president socialdemòcrata ha manifestat al ministre espanyol la decepció per la negativa del govern andorrà perquè el Principiat sigui membre de l’Organització Internacional del Treball. “És un fet difícil d’explicar si realment es vol una agenda laboral i social en l’àmbit europeu. Ser europeu vol dir moltes coses i no es pot ser-ho sense uns determinats estàndards en aquests àmbits”.

La reunió, que s’ha realitzat a València durant el 40è Congrés del Partit Socialista Espanyol (PSOE), s’ha produït gràcies a les bones relacions que el PSOE i el PS mantenen i a la col·laboració per aconseguir el millor per a Andorra i la seva ciutadania, que compta amb un gran nombre de residents amb nacionalitat espanyola.