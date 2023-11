Reunió a Oliana per a parlar de la taxa de recollida d’escombraries a l’Alt Urgell meridional

Contenidors de recollida selectiva (Foto: RàdioSeu)

El col·lectiu contrari a l’augment de la taxa de recollida d’escombraries als municipis del sud de l’Alt Urgell ha convocat per avui dilluns una reunió pública per a parlar de les darreres novetats relatives a la petició que es rectifiqui aquest increment. La trobada tindrà lloc a les 7 del vespre, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Oliana.

Des del grup han comunicat que, a més de posar els assistents al dia pel que fa a la seva reivindicació, en aquesta sessió hi seran presents representants de l’Oficina de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas. La visita arriba després que el mes passat aquest organisme va rebre les 1.381 signatures que s’havien recollit per a mostrar el rebuig a la revisió de preus duta a terme aquest estiu passat per la Mancomunitat de Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (MIGRAUM). Arran d’aquesta mobilització, la Síndica ha obert una actuació d’ofici i s’ha interessat per a escoltar els veïns i veïnes de primera mà. A l’acte també s’aclariran dubtes sobre el recurs de reposició que s’ha presentat envers aquesta decisió.

A més d’Oliana, la MIGRAUM engloba els municipis d’Organyà, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Cabó, les Valls d’Aguilar, Bassella i Peramola. A grans trets, la revisió anunciada el mes de juny passat ha suposat per als veïns passar a pagar de cop uns 90 euros més a la quota anual, que ha passat de 160,24 a 250,24 euros. Un canvi que veuen com “una bestiesa”, perquè, afirma, “no hi ha precedents de pujades tan exagerades i sense una informació prèvia al ciutadà”. Per això, tot i comprendre que cal que aquest servei sigui viable i eficient, demanen que el preu sigui “raonable”.

Des de l’ens gestor, en el moment de fer públic l’augment van justificar-lo per la necessitat de poder fer front al canvi del sistema de recollida. Concretament, han explicat que d’aquí a pocs mesos la gestió d’aquest servei passarà a ser privada, en el marc de la unificació que es prepara des de fa temps amb la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, que agrupa els 9 municipis de la meitat nord de la comarca.