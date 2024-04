La moto captada pel radar circulant a 188 km/h (Mossos d’Esquadra)

Aquest passat cap de setmana, els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment el conductor d’una motocicleta de gran cilindrada amb matrícula del Principat d’Andorra en circular a 188 quilòmetres per hora per una via limitada a un màxim de 90.

Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la carretera C-14, a la Noguera, durant un control preventiu de velocitat de la Policia catalana. El conductor, de 33 anys, haurà de presentar-se als jutjats de Balaguer.