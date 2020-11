Retirada al Parc d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici una antiga línia de serveis de comunicació

Recentment han finalitzat els treballs de retirada d’una antiga línia aèria de serveis de comunicació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, després de ser substituïda per una altra sense cable. L’actuació, impulsada per Endesa, amb una inversió de 25.940 euros, ha permès l’eliminació d’aquest element, amb la corresponent millora paisatgística i visual en aquest entorn d’interès natural.

La infraestructura, d’uns 6 quilòmetres de longitud total, enllaçava diferents preses amb la Central Hidràulica de Sant Maurici, i arribava fins a la presa del llac Tort Trullo. Com que estava situada en una zona muntanyosa de difícil accés, hi ha calgut emprar un helicòpter per a dur a terme els treballs de retirada.

Construïda l’any 1956 i suportada per pals de fusta, era la línia de comunicacions telefòniques a través de la qual es transmetia també la informació referent a les cotes dels estanys Tort-Trullo i Negre de Peguera.

Endesa ja havia instal·lat uns canals de comunicació sense cable per complir la mateixa funció, fet que va permetre que es retirés una part de la línia. Quedava encara, però, 1 quilòmetre i mig de cable i 35 suports que s’han retirat ara definitivament en una actuació amb mitjans aeris inclosos.

Dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la companyia té diverses instal·lacions com ara les preses dels llacs d’Amitges, Negre de Peguera, Peguera, Sant Maurici i Tort-Trullo; captacions com les de la Cabana, la Coveta i Monastero; i les centrals hidroelèctriques de Sant Maurici i la de Lladres. Així mateix, gestiona gairebé 2 quilòmetres i mig de línies de xarxa de mitjana tensió a l’interior del parc.