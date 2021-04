Retencions per sortir del país per les dues fronteres i d’entrada des d’Espanya

Mobilitat ha informat aquest divendres que s’estan registrant cues de vehicles per sortir del país per les dues fronteres.

Des de primera hora del matí, hi ha trànsit dens per circular per l’RN22 i la CG2 de sortida per la frontera francoandorrana, i també a la CG1 per sortir per la hispanoandorrana i a l’N145 d’entrada al país.

Aquest dijous també es van registrar retencions de sortida per les dues fronteres, que van arribar als tres quilòmetres de cua per sortir per la frontera francoandorrana.