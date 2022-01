Retencions a l’N-145 per entrar a Andorra per la frontera del riu Runer

Els turistes que volen visitar el Principat estan vivint un nou cap de setmana de retencions per accedir a Andorra i també per arribar a pistes. El departament de Mobilitat ha registrat trànsit dens per entrar a Andorra a través de la frontera del riu Runer.

El trànsit és dens a l’N145 d’entrada al país per la frontera hispanoandorrana, però també s’han produït cues per anar a pistes a la CG2 d’entrada al Tarter en sentit nord i a la CG3 d’accés a la Massana, també en sentit nord.

Malgrat que no es preveu que siguin dos dies amb una afluència de vehicles més elevada de l’habitual, durant aquest divendres al vespre ja es van deixar veure les primeres cues per arribar a Andorra. En concret, hi va haver retencions a la C-14 en sentit nord cap a la Seu d’Urgell des de la població d’Oliana.