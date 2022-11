Retencions a la zona del carrer de la Unió amb l’accés al túnel de la Massana per un accident

Aquest vespre de divendres s’han registrat importants retencions a la zona del carrer de la Unió amb l’accés al túnel vers la Massana (pont Pla). Durant força estona s’han vist cues de vehicles totalment aturats, els conductors dels quals, es preguntaven que havia succeït. Els vehicles de la Policia, d’atestats i dels serveis d’emergència ja donaven pistes.

No hi ha massa informacions, de moment, ni d’emergències ni del cos de Policia sobre el que ha succeït malgrat que alguns conductors han contactat amb aquest mitjà de comunicació digital per a indicar que es tractava d’un accident de circulació. S’hi haurien vist implicats dos turismes i una motocicleta. El sinistre s’hauria saldat amb un parell de ferits i ha provocat un embús de pràcticament 50 minuts.