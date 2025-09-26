Retards del bus escolar, a Encamp, provoquen les queixes dels pares

Un grup de famílies d’Encamp assegura que els seus fills pateixen sistemàticament retards a l’hora d’anar al col·legi Mare Janer per causa del bus escolar que els ha de recollir. Els afectats denuncien que són víctimes d’incompliments greus i reiterats en l’horari i que en 14 dels 15 primers dies lectius del curs, els nens han arribat tard a classe. Ho publica aquest divendres AndorraDifusió.
Els pares expliquen que han posat els fets en coneixement de Transport i del servei de Transport Escolar, però que la situació no ha canviat. Qualifiquen d’“intolerable i inadmissible” que encara continuïn produint-se els retards. El mateix centre educatiu confirma que els alumnes sovint arriben “molt tard”.
Les famílies denuncien que els retards tenen un impacte directe en l’aprenentatge i en l’adaptació acadèmica dels estudiants. Per tant, consideren que es tracta d’un incompliment greu de les obligacions d’un servei públic essencial, que hauria de garantir puntualitat, seguretat i fiabilitat.
Per tot plegat, reclamen “mesures immediates i definitives que garanteixin la regularitat i puntualitat del servei”.