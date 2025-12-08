Resultats de la segona jornada de les NJR dels EEBE U19, a Puy St Vicent i Senales

Aquest cap de setmana, el grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha estat dividit en dos fronts. D’una banda, en les curses d’eslàlom de Puy St Vicent (França) i, de l’altra, en les de gegant de Senales (Itàlia). Aquest són els resultats.
Puy St Vicent
A l’estació francesa de Puy St Vicent, aquest diumenge, s’ha celebrat el segon eslàlom, amb l’equip masculí de l’EEBE. Max Black ha estat 6è i millor U18. L’andorrà feia l’11è temps a la primera mànega i a la segona acabava 7è millorant cinc posicions. A més, feia 61.51 punts FIS, molt a prop dels seus actuals 61.20. Jan de Visa, per la seva part, ha estat 19è (feia 18è a la primera i 20è a la segona), mentre que Èric Guimerà acabava 65è (62è a la primera, 79è a la segona). També ha corregut l’andorrana, Etna Pou, amb el seu equip privat, i ha estat 12a.
Senales
Al gegant NJR de Senales, Isabella Pérez ha finalitzat 19a després de ser 22a a la primera mànega i fer el 17è temps a la segona. En homes, Marcel Pérez ha estat 33è, amb una primera mànega en què marcava el 40è temps i una segona en què feia el 38è. Per la seva part, Àlex Comellas ha finalitzat en la 50a posició: feia el 66è crono a la primera i a la segona millorava amb el 47è de mànega. Així mateix, Èric Mitjana ha estat 69è després d’una segona millor, on feia el 65è temps després de ser 94è a la primera.