Resultat ben digne d’Andorra contra Irlanda del Nord (2-0)

Imatge del partit Irlanda del Nord – Andorra (2-0). Foto: AndorraDifusió

En un compromís amistós, la selecció andorrana absoluta de futbol dirigida per Koldo Álvarez ha perdut aquest dimarts a la Nueva Condomina de Múrcia contra Irlanda del Nord, per 2 a 0. Koldo ha introduït algunes modificacions respecte al partit contra Espanya donant entrada a jugadors d’un perfil més ofensiu com Izán Fernández i Marcio Vieira. A més, Adri da Cunha ha disputat el seu primer compromís com a titular amb la selecció.

Irlanda del Nord s’ha avançat al minut 16 en una combinació ràpida que ha aprofitat Bradley per a sorprendre a Iker i fer el primer de la nit. El domini dels locals era evident i sis minuts més tard ha arribat el segon gol en una nova centrada lateral que, novament, Bradley ha transformat.

Els irlandesos han portat la batuta del partit generant molt perill per les bandes i en el joc aeri, però Andorra ha sabut patir en la segona meitat per a no encaixar més gols. Tot i això, els tricolors han estat inoperants en atac sense generar cap ocasió de perill a la porteria de Peacock-Farrell. Al final, 2 a 0, i moltes coses a polir de cara a l’estrena a la lliga de les Nacions contra Malta al setembre.